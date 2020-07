Lazio Women, colpo internazionale: arriva l'ex Barca Adriana Martin

La notizia è apparsa sull'importante quotidiano spagnolo Marca. L'attaccante Adriana Martín è pronta ad approdare in Italia per vestire la maglia della Lazio Women. Le ragazze biancocelesti militano in Serie B, ma la famosa calciatrice spagnola 33enne non si è tirata indietro, con l'obiettivo in testa di portare la squadra nella massima serie. In carriera ha indossato le maglie di Barcellona, ​​Sabadell, Espanyol, Rayo Vallecano, Pozuelo, Atlético de Madrid, Levante e Málaga, dove si trova dal 2017. Ma in carriera ha già giocato lontano dalla patria natale con Sky Blue, Western New York Flash e Chelsea. "Dire addio a Malaga è stata una delle decisioni più difficili che ho preso perché è un club e una città che mi ha dato tutto. Porto lo scudetto nel mio cuore e i colori del club nelle mie vene. Sono grata che le porte siano lasciate aperte per ciò che potrebbe accadere in futuro", le sue parole.

Poi sulla Lazio: "Non conosco molto del team perché le conversazioni sono state condotte dal mio agente, ma ho già iniziato a parlare con alcuni dei miei colleghi attraverso i social network e non vedo l'ora di incontrare l'intero personale di persona". Il suo arrivo a Roma è previsto per il 2 agosto. Adriana Martin Santamaria, che ha firmato un contratto di un anno, sarà la seconda spagnola a indossare la maglia della Lazio dopo Conchi Sánchez 'Amancio' (1983/85, 1986/88 e 1993/94) e sarà l'unica spagnola attualmente nel campionato italiano. Infine conclude: "L'obiettivo è quello di essere promossi in Serie A e farò la mia parte per raggiungerlo".

Insieme a lei la società biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo anche di Emma Guidi, portiere cresciuta calcisticamente nel Jesina e nel San Zaccaria, nelle ultime due stagioni ha militato nella Roma Calcio Femminile incrociando in più occasioni la Lazio Women. Guidi è stata più volte convocata anche dalle selezioni della Nazionale italiana, dalla compagine Under 17 fino alla prima squadra. Il portiere ha sottoscritto un accordo biennale con il Club.