Italia, previsti premi per i calciatori dai quarti di finale: le cifre

Non servono stimoli all'Italia di Roberto Mancini ma ieri sono stati decisi i premi per i calciatori in caso di avanzamento a Euro 2020. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c'è stato un incontro tra il presidente FIGC Gabriele Gravina e i due leader degli azzurri Chiellini e Bonucci. La "trattativa" è durata poco, le cifre sono le stesse di Euro 2016 con l'aggiunta di un premio in caso di quarti di finale. Se l'Italia dovesse battere l'Austria i giocatori riceverebbero 80mila euro a testa, mentre in caso di semifinali sarebbero 150mila. Vincendo il torneo gli azzurri si assicurerebbero 250mila euro che scenderebbero a 200mila in caso di secondo posto. Cifre importanti che daranno una spinta in più ai ragazzi di Mancini per arrivare fino in fondo.

