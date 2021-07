Italia-Spagna nel segno di Raffella Carrà, Marca le dedica la copertina - FOTO

RASSEGNA STAMPA - La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato a tutti un velo di malinconia. Icona della musica italiana e non solo. Oggi, nel giorno della sfida tra Italia e Spagna il quotidiano sportivo iberico Marca ha dedicato la prima pagina a Raffaella Carrà.“Qué fantástica esta fiesta” è la frase riportata dal quotidiano, dalla nota canzone “Fiesta”. L’artista infatti era conosciuta non solo in Italia ma anche all’estero, in particolare in Spagna e in Argentina dove era una vera star. Una frase simbolica che sia anche di buon auspicio per l’impresa degli azzurri.