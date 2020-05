La Lazio degli imbattibili: Inzaghi decimo in A per serie positiva

Ventuno risultati utili consecutivi, una striscia positiva che consacra il lavoro di Inzaghi e lo iscrive di diritto nella storia di Lazio e Serie A. Nella speciale classifica delle performance di ogni club e la serie di risultati positivi consecutivi portati a casa, la Lazio è al decimo posto grazie a una marcia che soltanto l'emergenza coronavirus è riuscita a interrompere. Una serie iniziata il 29 settembre con la vittoria in casa col Genoa, quattro giorni dopo l'ultima sconfitta in casa dell'Inter. Un girone da scudetto, ma che certifica la bontà del lavoro e di crescita della Lazio di Inzaghi. La classifica per risultati utili consecutivi nella storia della A, vede al primo posto il Milan di Capello, imbattuto per 58 giornate consecutive tra il '91 e il '93. La Juve di Conte ne infilò 49 tra il 2011 e il 2012, mentre, oggi come detto, in decima posizione c'è la creatura di Inzaghi. Che punta a migliorarsi non appena i giochi riprenderanno: avrà a disposizione dodici gare e dunque avrà possibilità di chiudere a 33 di fila senza sconfitte, scalando fino al quinto posto della classifica.