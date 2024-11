La Lazio di Baroni vola. E raddoppia anche il valore degli acquisti: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un doppio mercato coi fiocchi. Certificato non solamente dai risultati che la Lazio sta ottenendo nel corso di questa stagione, ma anche e soprattutto dal valore dei singoli giocatori che sono stati acquistati nelle ultime due sessioni, quella del 2023 e quella di quest'anno. Il ds che ha condotto i due mercati ha portato a termine sette acquisti nel 2023 e altrettanti quest'anno. Tolto Kamada, per gli altri 13 giocatori sono stati investiti complessivamente 105 milioni di euro (63 nel 2023, 42 quest'anno). Ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, la valutazione totale di quegli stessi calciatori è quasi raddoppiata, avendo raggiunto la cifra di 195 milioni. Il duo Lotito-Fabiani, in altre parole, ha fatto lievitare quasi del 100% il valore del patrimonio giocatori del club, praticamente una sorta di 'scudetto' per il bilancio.

I colpi più importanti sono stati, un anno fa, Guendouzi, Rovella e Castellanos, quest'anno Tavares e Dia. Il centrocampista francese è costato 14 milioni, adesso ne vale 30. Stessa valutazione per l'altro centrocampista, Rovella, pagato 17 milioni. Netta anche la rivoluzione per il Taty, preso per 15 milioni e ora quotato 25. È stata notevole anche la crescita di Mandas, acquistato per un milione, adesso ne vale 10. Isaksen e Pellegrini sono invece stabili, ma la loro seconda esperienza in biancoceleste - se continuerà com'è iniziata - porterà sicuramente a un bel cambiamento per entrambi.

I grandi colpi del mercato 2024 sono stati Tavares e Dia: il portoghese, acquistato per poco più di cinque milioni, vale oggi 30 milioni. Dia è invece arrivato per 11 milioni e il prezzo è già salito a 25. Resta invariato, infine, il valore di Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, ma ciascuno dei tre ha mostrato potenzialità che rendono possibile una loro crescita tecnica e quindi economica.

