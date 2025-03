La Lazio soffre a inizio ripresa, però la storia sorride ai biancocelesti: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni è al lavoro per correggere uno dei problemi più evidenti della sua Lazio: i gol subiti nei primi minuti del secondo tempo, arrivati a quota 13 nei primi 10 minuti della ripresa.

Si tratta di un’anomalia, visto che, come spiega Il Messaggero, nelle ultime decadi i biancocelesti hanno subito così tante reti in questo intervallo di tempo solo in quattro stagioni (1958/59, 1973/74, 2000/01, 2017/18), tutte però concluse con la vittoria di un trofeo. Anche se, ad oggi, questo dato non può certo essere motivo di consolazione.

Il trend è cominciato a inizio campionato contro l'Udinese, poi è continuato con Fiorentina, Como, Parma, Inter, Lecce, Cagliari e Bologna in Serie A. In queste nove sfide, il gol a inizio ripresa è arrivato solo una volta in casa (contro l'Inter nello 0-6). In Europa League, invece, è capitato con Ajax e entrambe le volte contro il Plzen.

A livello europeo, la Lazio è la squadra che ha subito più reti (10) tra il 46' e il 56' tra i principali dieci campionati, in una poco invidiabile compagnia con squadre come Holstein Kiel (Germania) e Zwolle (Olanda). Subito dietro ci sono Montpellier, Kortrijk, Girona e Cagliari, tutte in difficoltà nei rispettivi tornei.