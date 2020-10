Lazio, 22 giorni di fuoco: tutti gli impegni tra campionato e Champions

Sarà un ottobre più che impegnativo quello che attende la Lazio al ritorno dalla pausa per le Nazionali. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica infatti la squadra di Inzaghi dovrà affrontare un vero e proprio tour de force. Ventidue giorni e in totale 6 partite da disputare: quattro in campionato contro Sampdoria, Bologna, Torino e Juventus e anche tre in Champions League: esordio in casa contro il Dortmund il 20 ottobre, poi il Bruges il 28 e infine lo Zenit di nuovo all'Olimpico il 4 novembre. Serviranno perciò tutte le risorse a disposizione per affrontare un mese impegnativo quanto importantissimo.

