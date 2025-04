Lazio, a Bergamo il primo passo: ora Provstgaard vuole essere protagonista

RASSEGNA STAMPA - Una serata indimenticabile quella vissuta da Oliver Provstgaard sul campo del Gewiss Stadium. Dopo essere sbarcato a gennaio nella Capitale il danese ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Lazio in una gara complicata e cruciale per la stagione della squadra di Baroni. Lo ha fatto con determinazione e mostrando qualità importanti.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Provstgaard è entrato in corsa prendendo il posto di Gigot e, nei suoi 27 minuti di gioco più recupero, ha toccato 14 palloni, collezionato 11 passaggi di cui 5 in vanta e chiuso un recupero difensivo.

Insomma un esordio con i fiocchi che Provstgaard ha festeggiato in prima battuta con il suo connazionale Isaksen, autore del gol vittoria, che poco prima di scendere in campo era andato a caricarlo. Quello di Bergamo è però solo il primo passo, adesso ci sarà da lavorare sodo per farsi trovare pronto per questo impegnativo rush finale della Lazio.