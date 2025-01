Lazio, a Braga per la storia: obiettivo imbattibilità e primo posto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - A Braga per la storia, per l'ottava sinfonia. La Lazio è in vetta alla classifica di Europa League da ben 127 giorni e domani si gioca per l'aritmetica del primo posto, oltre che per un'imbattilità condivisa con soli 5 club di tutti i 108 che giocano le tre competizioni europee: Manchester United, Galatasaray, Liverpool, Chelsea e Guimarães. La Lazio ha un bottino di 6 vittorie e 1 pareggio in 7 gare, una striscia senza sconfitte che si è vista solo altre 5 volte nei gironi europei (con 6 turni, però).

Come scrive il Messaggero, arrivati a questo punto del percorso si potrebbe accogliere a cuor leggero anche una sconfitta in Portogallo, sia per ragioni di cabala (meglio una sconfitta indolore ora che una negli ottavi), sia per una rivalità cittadina, visto che un'eventuale vittoria del Braga potrebbe complicare la qualificazione della Roma ai playoff.

La verità, però, è che un ulteriore successo biancoceleste sarebbe contribuerebbe e non di poco al ranking UEFA e quindi ad un eventuale quinto posto per la Champions anche la prossima stagione. La Lazio non ha mai vinto quattro trasferte di fila in Europa, è il momento di cambiare la storia.