Lazio, a Firenze la difesa ritrova il suo leader: Inzaghi riabbraccia Acerbi

Per la Lazio Firenze è sempre un crocevia importante. Al Franchi molto spesso i biancocelesti si sono giocati punti importanti per i rispettivi campionati. Nell'ultimo precedente (27 ottobre 2019) la vittoria per 2-1 con gol di Correa e Immobile diede inizio alla serie di 11 successi consecutivi che trascinò la Lazio a lottare per lo scudetto. Stavolta in ballo non ci sarà il titolo, ma una bella fetta di corsa Champions. E all'appuntamento Simone Inzaghi arriverà con una certezza in più: il recupero di Francesco Acerbi.

TORNA IL LEONE - Acerbi guiderà la retroguardia al Franchi con Marusic alla sua destra e Radu alla sua sinistra. Ha scontato un turno di squalifica, pulendo il tabellino delle diffide e mettendosi al sicuro da questo punto di vista per quanto riguarda il rush finale del campionato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, contro il Genoa è arrivata la quarta assenza stagionale (le tre precedenti per infortunio contro Benevento, Napoli e Milan), lo scorso anno erano state due (Genoa e Bologna), nel 2018-19 una (Juventus). Un leader stakanovista a cui Inzaghi si aggrappa nella rincorsa all'Europa che conta.

SUPERLEGA, UEFA PRONTA A ESCLUDERE CLUB DA CHAMPIONS

LAZIO, SPRINT CHAMPIONS: MEDIA PUNTI DA BIG EUROPEA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB