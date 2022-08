Lazio, Acerbi e i dissapori con la tifoseria: perchè Lotito non l'ha mai difeso?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Quello che ha vissuto Francesco Acerbi alla Lazio è un repentino cambio di visione della sua immagine da parte di molti tifosi biancocelesti. Galeotta fu un'esultanza sbagliata verso la Curva Nord, per il quale poi ha chiesto scusa. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, il difensore non solo ora non è benvoluto dalla tifoseria biancoceleste, ma anche di quella nerazzurra che non lo vuole all'Inter. Acerbi è stato uno dei paladini della Lazio di Simone Inzaghi, ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa ed è stato tra i protagonisti della vittoria agli Europei della Nazionale di Mancini. Come se non bastasse, nello scorso maggio un suo ghigno immortalato dalle telecamere al gol della vittoria del Milan all'Olimpico ha decretato l'ufficiale rottura tra il centrale e il popolo laziale. Quella che ha alle spalle il numero 33 è sicuramente una carriera affrontata con grande serietà e determinazione: arrivato alla Lazio però non è mai entrato in piena sintonia con Sarri e per lo più non è mai stato difeso da Lotito nei momenti di forte contestazione da parte dei tifosi dimenticando quel concetto di "famiglia" di cui sempre parla, mettendolo subito sul mercato e aggirando facilmente l'ostacolo.