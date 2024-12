Lazio, adesso tocca a Castellanos: l'argentino vuole riprendersi la scena

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno del vero Castellanos. Non segna da Parma, e da novembre ha realizzato solo quel gol. Stasera contro il Lecce tornerà in campo dopo la squalifica contro l'Inter e deve riprendersi la scena che lo ha visto protagonista nei mesi di settembre e ottobre, quando trascinava la Lazio. Tornerà la coppia con Dia, con l'ex Villarreal alle sue spalle. Come riporta il Corriere dello Sport, i due hanno giocato insieme soltanto 142 dei 630 minuti totali post-sosta: ritroveranno contemporaneamente il posto tra i titolari al Via del Mare, in una sfida che può rappresentare il riscatto dalla batosta subita pochi giorni fa all'Olimpico. Castellanos e Dia finora hanno realizzato 14 gol in due in stagione. Sono stati 8 quelli del Taty, 6 in campionato e 2 in Europa League. Lo score va migliorato alla svelta, la Lazio ha bisogno della sua punta titolare. Anche perché le prossime due, dopo il Lecce, saranno Atalanta e Roma.