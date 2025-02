Lazio, amuleto Pedro: è il miglior marcatore europeo tra i suoi coetanei

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Pedro è infinito. Un'affermazione del genere si poteva fare già qualche stagione fa, ma ora, all'alba dei 38 anni che compirà a fine luglio, è ancora più reale. In estate sembrava certo un suo ruolo più marginale rispetto al passato in questa rosa piena di giocatori offensivi giovani, la realtà è stata però ben diversa e di questo va ringraziato anche e soprattutto mister Baroni. Il tecnico ha creduto in lui fin dai primi allenamenti ad Auronzo di Cadore e gli ha praticamente imposto di rimanere: "Con me giocherai altri tre-quattro anni. I più giovani devono guardarti, imitarti e correre quanto te", aveva rivelato lo stesso Pedro al Messaggero a novembre.

E così lo spagnolo sta dimostrando a tutta Europa che il mister aveva ragione. Come racconta il quotidiano, nei top cinque campionati europei nessun suo coetaneo ha fatto meglio: Vardy a 38 anni (8 gol) segna per regalare la salvezza al Leicester, mentre Stuani (4 gol) per un'insperata qualificazione alle coppe internazionali del Girona. Pedro non solo segna (quota 9), ma trascina la Lazio sempre più in zona Champions. Contro il Monza è arrivata la sua prima doppietta italiana, migliorando ancor di più il rapporto gol-minuti giocati (1 ogni 118' in Serie A, 1 ogni 143' in Coppa).

L'infortunio di Dia può aprirgli di nuovo le porte alla titolarità contro il Napoli. L'ex Barcellona è la prima scelta di Baroni per sostituire il senegalese, ma attenzione anche a Dele-Bashiru, dimostratosi decisivo ancora una volta.