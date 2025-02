Lazio, anche Belahyane sa vincere contro il Napoli: il precedente

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, in programma domani 15 febbraio alle 18.00. Si tratta del terzo incrocio stagionale tra le due squadre, con i precedenti entrambi andati a favore della Lazio. Il primo si è tenuto in Coppa Italia all'Olimpico e ha visto la squadra di Baroni imporsi per 3-1, mentre il secondo dopo pochi giorni al Maradona, con i biancocelesti che hanno trovato i tre punti grazie a uno 0-1. Si può dire, dunque, che questa Lazio sa come battere il Napoli.

Dopo il mercato di gennaio, sono stati aggiunti alla rosa tre innesti e, come specifica la Gazzetta dello Sport, anche uno di loro ha già battuto il Napoli. Si ttratta di Reda Belahyane, che come gli altri domani partirà dalla panchina. Il marocchino si è imposto con il Verona sulla formazione di Conte alla prima giornata di campionato, quando la partita finì con un clamoroso 3-0 per i veneti: Belahyane subentrò al 21' del primo tempo per sostituire l'infortunato Serdar, quando il risultato era ancora sullo 0-0.