Lazio, ancora aperto il ballottaggio Reina-Strakosha tra i pali: a breve la decisione

Pepe Reina o Thomas Strakosha? Chi dei due portieri difenderà quest'anno la porta della Lazio? Il ballottaggio è più che mai aperto e finora Maurizio Sarri non ha fornito indizi sufficienti per poter stabilire con certezza una gerarchia tra i due. Nelle 6 amichevoli precampionato disputate fin qui i due sono stati sempre alternati. L'anno scorso lo spagnolo è riuscito a scalzare il compagno a stagione in corso ed è rimasto il titolare per tutto il resto del campionato. Per questo ed altri motivi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche quest'anno sembra partire leggermente favorito rispetto all'albanese che però ha riacquistato punti con il cambio di allenatore.

CONFRONTO - Reina è stato già allenato da Sarri a Napoli dove ha collezionato 139 presenze diventando il sesto giocatore più utilizzato nella carriera del tecnico, conosce bene i suoi meccanismi di gioco e garantisce più qualità nel giro palla con i piedi. Il classe '95, oltre all'età rispetto al quasi 39enne portiere spagnolo, garantisce invece una maggiore reattività tra i pali. La prossima amichevole con il Sassuolo in programma sabato, l'ultima prima dell'inizio del campionato, potrebbe dare indicazioni importanti in tal senso.