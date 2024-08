Lazio | Arriva il Milan e Baroni carica la squadra: le parole durante l'allenamento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ogni 'scusa' è buona per caricare la squadra. Lo sa bene Baroni che, nella giornata di ieri, ha portato avanti le prove tattiche e indietro i ricordi alla sfida contro il Milan della scorsa stagione. Tre espulsi, mille polemiche, biancocelesti in otto e rossoneri corsari grazie al gol di Okafor nel finale. Il caso, ricorda Corriere dello Sport, scoppiò soprattutto dopo il cartellino rosso sventolato a Pellegrini, ammonito per la seconda volta per fermare Pulisic che gli aveva sfilato il possesso mentre stava accompagnando il pallone oltre la linea dell'out. Tensione alle stelle anche nel recupero: Marusic fuori per proteste, Guendouzi per la reazione ai danni dello stesso Pulisic. "Ricordatevi com'è andata", ha esclamato il tecnico. La seduta era in corso, è stato un input motivazione in più indirizzato alla rosa. Dopo la sconfitta contro l'Udinese, serve una reazione. E riportare alla mente gli episodi dello scorso 1° marzo può essere un ulteriore stimolo.

