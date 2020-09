Lazio - Atalanta, all'Olimpico si accende la sfida tra Luis Alberto e Gomez

Lazio a Atalanta si sfideranno in campo questa sera allo stadio Olimpico. Una sfida nella sfida però quella di oggi che vede anche Luis Alberto contro il Papu Gomez. Lo spagnolo è fresco di rinnovo fino al 2025 e detiene anche il primato degli assist realizzati nella passata stagione: 15 in totale, uno in più proprio dell'argentino. I due avevano scommesso una cena e alla fine è stato proprio Gomez a pagare dazio. I due questa sera si sfideranno: il Mago con le sue giocate sublimi che ha fatto rivedere già nella trasferte di Cagliari, il Papu con le sue incursioni e intuizioni, il primo gol già segnato e i primi due assist serviti ai compagni nella gara contro il Torino. Quanto fatto lo scorso anno è ormai storia, la sfida ricomincia da questa sera.

