Lazio, attacco sterile: in campionato il gol su azione manca da...

RASSEGNA STAMPA - La doppietta di Immobile al Celtic ha permesso alla Lazio di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, ma ora bisogna sistemare la situazione in campionato. In attacco, in particolare, i biancocelesti risultano molto più sterili rispetto al recente passato. Un dato significativo è il digiuno di gol su azione.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, la Lazio non segna su azione in campionato da 415 minuti. I capitolini hanno all’attivo solo 2 rigori di Immobile (contro Fiorentina e Salernitana) in 4 partite dopo lo scavetto di Luis Alberto, il 21 ottobre, per chiudere il 2-0 sul campo del Sassuolo. Un digiuno simile non capitava dal 2015: tra un sinistro di Kishna contro il Milan il 1° novembre (all’Olimpico finì 1-3) e un colpo di testa di Matri contro la Sampdoria il 14 dicembre (per firmare l’1-1) la squadra di Pioli restò a secco - e perse - contro Roma, Empoli e Juventus, realizzando in 444 minuti solo un gol su rigore con Candreva per un 1-1 casalingo contro il Palermo.