Lazio, Ballotta ci crede: "Bodo/Glimt? La rimonta è possibile! Ma niente fretta..."

RASSEGNA STAMPA - "Sono positivo. La Lazio ha le carte in regola per rimontare il Bodo/Glimt", a parlare ai taccuini de La Gazzetta dello Sport è Marco Ballotta. L'ex portiere si è espresso sul ritorno dei quarti di finale di Europa League: secondo lui i biancocelesti devono giocare senza frenesia per non rischiare di perdere l'equilibrio. Dall'altra parte i norvegesi in trasferta non ripeteranno la stessa prestazione fatta all'andata in casa.

"Passare il turno per la Lazio sarebbe molto importante, sia per la storia che per la soddisfazione della piazza e di Baroni", ha spiegato ricordando anche le notti europee vissute nella Capitale, quando all'Olimpico c'era un'atmosfera magica. Ballotta si è poi soffermato anche sulla corsa in campionato dei biancocelesti, che puntano la qualificazione in Champions.

"Onestamente è difficile", ha detto. Ci sono tante squadra ancora in lotta per il quarto posto, tra cui Juventus, Bologna, Roma e Fiorentina. Secondo l'ex portiere infatti la Lazio proverà a raggiungere un obiettivo complicato: "Si può fare, ma non sarà facile".