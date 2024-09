Lazio | Baroni, la proposta di rinnovo del Verona e poi l'addio: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ha fatto parlare il campo, rendendo tutto il resto un contorno superfluo. E se n'è andato da Verona con l'orgoglio di chi può gonfiare il petto di fronte a un'impresa del genere. L'Hellas deve la sua ultima salvezza a Marco Baroni, che ha rovesciato ogni forma di pessimismo e non si è mai lasciato andare. Anche dopo che la dirigenza trasfigurò il mercato invernale, rischiando la Serie B. Lui si è fatto scivolare tutto addosso, per poi rispondere con un educato "No, grazie" alla proposta di rinnovo contrattuale messa sul tavolo sulla società. Un anno in più - riporta Corriere dello Sport - per guarnire un capolavoro fatto dal tecnico nel girone di ritorno. Insomma, il Verona ha provato a tenersi stretto Baroni che non se l'è sentita di proseguire.

Ognuno per la propria strada, anche perché Baroni certe condizioni le aveva rispettate anche a gennaio: nessuna interferenza al lavoro della società, che si trovava ad attraversare complicate esigenze economiche. In autunno la cessione del club agli americani era più vicina che mai, non così distante il benservito allo stesso Baroni quando un nome forte che circolava sembrava quello di De Rossi. Ha guardato oltre, facendo del mercato di gennaio un'occasione di risalita. La crescita di tanti calciatori è stata la chiave di volta per un Hellas finalmente salvo dopo un percorso degno delle migliori montagne russe. Con un esodo forzato, ha collezionato 24 punti nella seconda metà della stagione. Abbastanza per farne un eroe.

TORNA ALLA HOMEPAGE