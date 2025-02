Lazio, Baroni punta tutto su Dia: il Cagliari è tra le sue vittime preferite

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In Europa League Boulaye Dia era rimasto inizialmente in panchina in modo da recuperare brillantezza in vista dell'importantissima sfida di domani. Contro il Cagliari Baroni tornerà a puntare su di lui, schierandolo nell'ormai consueto ruolo di trequartista alle spalle di Castellanos. Servono come l'ossigeno i suoi gol a una Lazio che deve assolutamente tornare a vincere, per mandare un messaggio chiaro alle rivali per il quarto posto. I numeri di Dia contro il Cagliari lasciano ben sperare: come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il senegalese in due sfide di Serie A contro i sardi ha già messo a segno 3 reti e vuole migliorare ancor di più questa tendenza.