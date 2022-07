Lazio, Basic si fa spazio a centrocampo: può essere il suo anno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Uno dei migliori del ritiro di Auronzo di Cadore. Sorriso sempre stampato in faccia, tanto impegno e grande applicazione per Toma Basic, protagonista di un'ottima fase di preparazione. Il centrocampista croato sta entrando ogni giorno di più nel cuore dei tifosi biancocelesti per la sua disponibilità e la grande voglia di crescere. Arrivato al suo secondo anno di lavoro con Sarri, l'ex Bordeaux può fare il definitivo salto di qualità. "Basic è il futuro della Lazio", disse il Comandante solo qualche mese fa. Adesso tocca al giocatore sgomitare e farsi spazio nelle gerarchie per trovare più spazio e più minutaggio. Molto dipende dalla permanenza o meno di Milinkovic e Luis Alberto. L'arrivo di Vecino al posto di Akpa Akpro, aumenterebbe comunque la concorrenza sulla linea mediana. Toma non è preoccupato, anzi. Sa che deve alzare sempre di più l'asticella per prendersi la Lazio e diventare una risorsa in più per questa stagione.