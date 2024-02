Lazio - Bayern finisce sul New York Times: "Crisi dei tedeschi, ma al ritorno..."

RASSEGNA STAMPA - La vittoria della Lazio sul Bayen Monaco finisce sul New York Times. Il quotidiano americano parla del successo die biancocelesti sui tedeschi e analizza la crisi del club tedesco. Il giornale spiega come il cambio di format della Champions League sia stato deciso per evitare la noia fino ai quarti, anche se la vittoria biancoceleste cambia un po' i programmi. Il New York Times analizza il momento dei bavaresi che in pochi giorni hanno subito i ko con Leverkusen e Lazio. Tuchel finicsce sul banco degli imputati perché "a quasi un anno dal suo incarico, la sua squadra sta ancora stentando".

Stesso discorso per la società che viene definita come "la testimonianza di un'incertezza istituzionale, contemporaneamente gonfia ed emaciata, un mosaico di stili e profili. Ma c'è anche qualcosa di più grande in gioco. L'approccio del Bayern per gran parte di questo secolo è stato quello di raccogliere i migliori talenti dalle rivali nazionali e trasformarsi, di fatto, in una squadra all-star della Bundesliga. Per la maggior parte, ha funzionato. Fino a quando, cioè, i club tedeschi hanno deciso che avrebbero potuto guadagnare di più vendendo i giocatori in Premier League, con l'ulteriore vantaggio di non doversi preoccupare di affrontarli nelle loro partite annuali".

Il quotidiano ci va giù pesante e aggiunge: "Il Bayern non si adatta facilmente al ruolo di vittima. È molto difficile provare simpatia per un club che ha minato in modo così freddo e spietato l'equilibrio competitivo del proprio campionato. Questo non cambia il fatto che il suo posto nell'ecosistema del calcio è stato sminuito, come molte altre cose, dalle finanze contorte del gioco". Tuttavia per il New York Times, il Bayern ha ancora la possibilità di vincere la Bundesliga riprendendo il Bayer Leverkusen, mentre sulla sfida di Champions le possibilità aumentano. Secondo il giornale, infatti, con tutta probabilità la squadra di Tuchel ribalterà il match contro la Lazio al ritorno sfruttando il fattore campo.