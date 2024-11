Lazio, beata gioventù! Contro il Cagliari un undici nuovo, ma il risultato non cambia

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio inedita e molto più giovane. Baroni punta sulle nuove leve: contro il Cagliari l'età media era di ben 26 anni e 220 giorni. Decisamente un passo avanti rispetto allo scorso anno: si tratta dell'undici meno anziano schierato fin qui in campionato, come riportato da Il Corriere dello Sport. Il tecnico ruota e alterna 'baby' e i senatori rimasti, riuscendo a portare a casa sempre lo stesso risultato. Il segreto è la mentalità, che rimane quella a prescindere da chi va in campo. Tutti stanno giovando del modo di fare dell'ex Verona, a partire da Pellegrini, decisamente rinato dopo un periodo non positivo prima con Sarri e poi con Tudor.