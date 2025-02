Lazio, beffa Casadei. Il ds Fabiani: "Non spendiamo 18 milioni per..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è conclusa ieri, nel peggiore dei modi, la 'telenovela' Casadei. Alla fine il Torino ha battuto la Lazio, acquistando l'ormai ex Chelsea. Nonostante la presenza di svariate alternative, c'è grande rammarico in casa biancoceleste, soprattutto tra i tifosi, convinti che - dopo giorni di sorpassi e controsorpassi - il classe '03 sarebbe stato il secondo rinforzo del mercato invernale dopo Ibrahimovic. Non la pensa proprio così il ds Fabiani che, a Il Messaggero, non ha mostrato di esser così dispiaciuto del mancato passaggio di Casadei in biancoceleste: "Non spendiamo 18 milioni per un giovane che negli ultimi due anni non ha mai giocato. Gli auguriamo il meglio".

Pubblicato l'1/02