Lazio, calciomercato con i fiocchi: settimo colpo messo a segno

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Estate calda per la Lazio, non solo per le temperature bollenti ma anche per il mercato. Gli obiettivi per la prossima stagione sono ben chiari nella mente di tutti: società tecnico e giocatori, ma per far si che tutto possa realizzarsi è necessaria una svolta. Quest’ultima è rappresentata dalla finestra estiva del calciomercato, quale miglior occasione se non questa. Il patron biancoceleste si è messo all’opera, voleva accontentare le richieste di Sarri e metterlo nelle condizioni di proseguire il suo progetto al meglio. Ecco allora che pian piano sono arrivati i rinforzi. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ben sette colpi sono stati messi a segno dalla società capitolina. L’ultimo, in ordine cronologico, sarà Vecino. Vecchia conoscenza di Sarri ai tempi dell’Empoli, è atteso in città nel weekend per sottoporsi alle consuete visite mediche. Prenderà il posto di Akpa Akpro ormai fuori rosa. Ma non è tutto, c’è ancora un altro dettaglio da sistemare e si chiama Ivan Provedel. La trattativa è in fase di stallo, resta da sciogliere il nodo relativo alla commissione e quello in merito al suo sostituto per il club ligure. È ben salda la volontà del portiere e l’accordo tra Spezia e Lazio. Si attendono sviluppi, nella speranza che la società possa riuscire a concludere quanto prima la vicenda e mettere a segno un altro colpo ancora. Nessuno è riuscito a metterne a segno così tanti.