Lazio, caos Dele-Bashiru: frizioni tra tecnico e società?

RASSEGNA STAMPA - Adesso è caos Dele-Bashiru. Improvvisamente è diventato il pomo della discordia tra Baroni e Fabiani e il primo indizio lo ha lasciato proprio il ds poco prima del match con la Real Sociedad: "Si parla di centrocampista mancante, ma questa sera qualcuno in panchina lo vedo", riferendosi proprio al nigeriano, che si aspettava per primo una chance da titolare dopo le occasioni con Twente e Ajax. Baroni alla fine aveva scelto Rovella e Guendouzi e con il senno di poi la scelta si è rivelata giusta, visto l'approccio perfetto a una gara determinante. Con la Fiorentina, poi, l'occasione a Dele è stata data, ma non ha convinto ed è stato sostituito subito dopo 45 minuti.

In diverse partite Dele-Bashiru è riuscito a incidere, ma forse gli manca quella continuità e quella sicurezza che non avrebbero dovuto far rimpiangere Vecino, fuori da novembre e che ne avrà ancora per un po'. Il tecnico ha provato a trovargli varie sistemazioni: mediano a due, mezzala a tre, treuqartista ed esterno sinistro. Come scrive il Messaggero, a Braga, se dovesse esserci il bisogno, potrebbe anche essere schierato da terzino. La testardaggine di Baroni nel volergli trovare una posizione, molto più di quella vista con il suo pupillo Noslin, rivelerebbe, come sottolinea il giornale, l'ossessione della dirigenza di non perdere la propria scommessa estiva.