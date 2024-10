Lazio, Castellanos gol a raffica: la rinascita grazie a Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La nuova stagione è partita con il botto per Valentin Castellanos. Grazie all'addio di Immobile, l'argentino si è preso la titolarità e non smette di segnare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Taty è tra i giocatori rivalutati di questa stagione e molto è dovuto alla cura Baroni. Andato a segno 5 volte in 8 gare, ha già quasi eguagliato le 6 reti della passata stagione con molti meno minuti a disposizione. "Non è un uomo mercato, non l'ho messo in vendita", precisa così Claudio Lotito nelle sue ultime dichiarazioni. Una vera e propria esplicitazione di stima e fiducia. Castellanos è il nuovo bomber della Lazio e non ha intenzione di fermarsi.