Lazio, Castellanos: gol e convocazione con l'Argentina. Il prossimo obiettivo...

RASSEGNA STAMPA - Un inizio di stagione da incorniciare per il Taty Castellanos. L'argentino è stato l'MVP della gara contro il Venezia con una rete messa a segno, un rigore procurato e anche due legni che gli hanno negato la doppietta. Non solo, per l’attaccante è arrivata anche la convocazione con l'Argentina di Scaloni a chiudere un weekend perfetto.

Dopo una stagione fatta di luci e ombre ora Castellanos è pronto a imporsi e, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, l'obiettivo è chiaro: raggiungere almeno quota 13 gol, suo record siglato con la maglia del Girona nella stagione 2022-2023.