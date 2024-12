Lazio, Castellanos torna al gol: è lui la nota positiva di Parma

RASSEGNA STAMPA - C'è poco per cui esultare, ma il ritorno al gol di Castellanos ha permesso ai tifosi di credere nella rimonta. Come riporta il Corriere dello Sport, sono passati 406 minuti dall'ultimo gol siglato a Como, nella notte di Halloween. Quello di ieri, valso il momentaneo 2-1, è stato un gol cinico, caparbio, che solo chi ci crede fino all'ultimo può realizzare. Raccogliere l'eredità di Ciro Immobile non è facile, ma il Taty ora non vuole fermarsi. La rete di ieri è la numero 10 in Serie A da quando è in Italia, mentre è la sesta in questo campionato e l'ottava in generale in stagione. Nella scorsa stagione il centravanti argentino ha segnato 6 gol in tutte le competizioni, giocando in 46 partite. Nell'attuale stagione, ha già raggiunto quota 8 reti in 18 incontri. Il rapporto, in prospettiva, è incoraggiante.