Lazio, Castrovilli scalpita: l'ex viola vuole aumentare il proprio minutaggio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - La sosta nazionali è importante sia per chi parte sia per chi rimane. Gaetano Castrovilli la sta sfruttando per trovare la condizione e prendersi la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, i test atletici lo confermano tra i migliori e Baroni lo tiene d'occhio, perché la condizione aumenta giorno dopo giorno. Con soli 92 minuti giocati fin qui, Castrovilli è stato gestito dal tecnico ex Verona che ha preferito un approccio più cauto. Sabato prossimo c'è la Juventus e proprio lì, con la 10 sulle spalle, l'ex viola espugnò lo Stadium in un 0-3 indimenticabile. Sembrava pronto per diventare un punto di riferimento della Fiorentina, ma gli infortuni hanno rallentato il suo percorso. Adesso Castrovilli scalpita e riparte da Roma, sponda biancoceleste, in quella che lui stesso ha definito "occasione di rinascita". Non vede l'ora di poter tornare ai massimi livelli.