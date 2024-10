Lazio, colpo d'occhio contro l'Empoli: il dato sugli spettatori

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

RASSEGNA STAMPA - Prima della sosta per le nazionali, la Lazio vuole raggiungere la quarta vittoria consecutiva. Archiviate le pratiche Dinamo Kiev, Torino e Nizza, la squadra di Baroni vuole dare tutto e provare a far ancora felici i propri tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, Il dato al momento segnala almeno 35.900 spettatori. Oltre ai 28.400 abbonati, infatti, sono stati acquistati ulteriori 7.500 biglietti. Si tratta, al momento, di un quantitativo superiore rispetto all’ultima gara casalinga di campionato disputata il 16 settembre con il Verona (35.500 spettatori), ma che la società ambisce ad accrescere fino a quota 40.000 sfruttando il buon momento della Lazio. Questi i prezzi: 30 euro in Distinti e Curva Maestrelli, 40 in Tevere Parterre Laterale, 45 in Tevere Parterre Centrale, 50 in Tevere, 75 in Tevere Top, 90 in Tevere Gold, 70 in Monte Mario Laterale, 90 in Monte Mario Top.

