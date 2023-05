Lazio, concentrazione massima: il discorso di Sarri e Immobile alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata a vedere le stelle, quella della Champions League. Dopo una cavalcata meravigliosa in campionato, i biancocelesti hanno raggiunto l'obiettivo di inizio stagione con due giornate di anticipo. Adesso però serve concentrazione massima. Sarri e Immobile non vogliono cali di tensione della squadra. E' così che si diventa grandi, con la testa giusta fino all'ultimo minuto della stagione. Il Comandante e il capitano hanno richiamato e stretto in cerchio tutta la squadra dopo l'allenamento di ieri. Il discorso dei due si può riassumere così: "Le feste si fanno alla fine". Domenica c'è la Cremonese, poi l'Empoli. Sono partite vere e da giocare per migliorare i propri numeri e chiudere il campionato al secondo posto che consentirebbe l'accesso alle Final Four di Supercoppa.