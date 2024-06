Lazio, contatti in corso per blindare Sardo: ma c'è il rischio di...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole blindare Jacopo Sardo. È il gioiello della Primavera di Sanderra, uno dei migliori dell'ultimo campionato giovanile. Il classe 2005 è finito nel mirino di tante squadre: per questo la società si è attivata per fargli firmare un contratto da professionista. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani gli hanno proposto un triennale: manca l'intesa economica e progettuale per chiudere l'affare.

Ci sarà un nuovo incontro tra una decina di giorni. Se non dovesse arrivare la firma entro il 1 luglio, il centrocampista sarà libero di scegliere da solo la prossima squadra. Grazie però al 'Training Compensation', alla Lazio verrà pagata comunque un'indennità di formazione nel caso in cui decidesse di non rimanere nella Capitale. Intanto il ct Corradi l'ha convocato per uno stage con l'Italia U19, presto saprà se è rientrato nella lista definitiva per la competizione.

Per Sardo hanno chiesto informazioni Palermo, Roma, Empoli e Milan. Ci sarebbe anche la Fiorentina, che sta spingendo con contatti ripetuti con il calciatore. Dall'estero è spuntato l'interesse di Aston Villa e Rangers, dove avrebbe bisogno del permesso di lavoro (dovrebbe giocare l'Europeo, ma le tempistiche sarebbero comunque troppo lunghe), ma anche di Saarbrücken, Amburgo e Leverkusen (qui il premio formazione sarebbe inferiore). La Lazio incrocia le dita e spera di riuscire a convincerlo a rimanere in biancoceleste.