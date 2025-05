Lazio, contro il Lecce l'atto finale: per alcuni può essere l'ultima in biancoceleste

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a chiudere la propria stagione con il match casalingo contro il Lecce. Praticamente sicura della Conference League, la squadra di Baroni dovrà vincere e aspettare i risultati di Roma e Juventus per capire se potrà accedere ad Europa o Champions League. Il match contro i salentini, oltre ad essere l'ultimo atto del campionato, potrebbe rappresentare l'ultima apparizione in maglia biancoceleste per alcuni giocatori.

Secondo il Corriere della Sera, sono 7 i giocatori che rischiano di disputare l'ultima partita con l'aquila sul petto. Il più indiziato, attualmente, sembra essere Vecino, che va sempre più verso un probabile svincolo; Marusic e Romagnoli, invece, non sono in scadenza, ma aspettano un incontro chiarificatore con la società. Persa la titolarità in favore di Mandas, Provedel ha iniziato a guardarsi intorno, mentre Guendouzi si è dimostrato scettico all'idea di giocare in Conference, oltre ad aspettare un incontro per ridiscutere il suo contratto. Il futuro di Castellanos, come quello del francese, potrebbe dipendere dal piazzamento finale della Lazio, con Pedro che, invece, potrebbe tornare in patria se non dovesse arrivare un offerta di rinnovo allettante.

Per tanti, dunque, quello contro il Lecce rischia di essere l'ultimo atto in biancoceleste, motivo in più per vincere e concludere al meglio l'esperienza nella Capitale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.