Lazio, contro il Parma si può centrare un nuovo record: Baroni ci prova

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lo 0-0 contro il Ludogorets non ha soddisfatto nessuno. Marco Baroni in conferenza stampa post-partita ha parlato di un risultato che ha deluso i calciatori al pari di una sconfitta, situazione sintomatica di quanto questa squadra voglia vincere e basta e abbia davvero fatto uno salto di qualità mentale.

Per darne conferma, per, c'è bisogno di dimostrare quanto la volontà sia quella di reagire subito e come un pareggio europeo non abbia scalfito le certezze di una rosa che volava sulle ali dell'entusiasmo. La Lazio deve tornare a vincere, ma per farlo sono loro i primi a doverlo volere. La partita di oggi, alle 15.00, rappresenta l'occasione perfetta in casa biancoceleste. Conquistare tre punti al Tardini significa non solo aver reagito, confermando di avere un carattere forte e inscalfibile, ma anche di esser stati in grado di eguagliare l'ennesimo record nella storia laziale.

Solo nella stagione 2002/2003, infatti, la Lazio è riuscita a vincere 5 partite di campionato successive ad altrettanti impegni europei e a farlo fu la squadra condotta in quella stagione da Roberto Mancini. Mai un traguardo del genere è stato tagliato nell'era Lotito: e dopo Torino, Empoli, Genoa e Monza, la Lazio vuole farlo ancora.