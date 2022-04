Lazio, contro il Sassuolo il riscatto di Felipe Anderson

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 24 ore e la Lazio tornerà in campo all'Olimpico per il match contro il Sassuolo in programma alle 18:00. I biancocelesti devono reagire e tornare a fare punti in campionato dopo il brutto ko nel derby prima della sosta. Tra i più attesi c'è ovviamente Felipe Anderson: il brasiliano, insieme a tutta la squadra, è stato autore di una prova nettamente insufficiente nella stracittadina. Ora è chiamato a far vedere di nuovo tutte le sue qualità così come aveva fatto solo due settimane prima a Cagliari.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il Sassuolo evoca bei ricordi per il brasiliano come la gara del 2015 in cui fu autore di una vera e propria magia con la palla infilata direttamente sotto sotto al sette. Felipe in questo campionato ha giocato tutte le gare disputate dalla Lazio (30 di campionato, 8 di Europa League e 2 di Coppa Italia), 34 da titolare con un bottino di 6 gol e 7 assist. Adesso lo attendono 8 gare prima delle fine, 8 match in cui Felipetto non può e non deve andare a intermittenza, iniziando proprio da domani.