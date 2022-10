Lazio, contro la Salernitana l'undici più esperto della Serie A: il dato

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri,Sarri nella partita contro la Salernitana ha schierato la formazione iniziale più "anziana" della Serie A. Come riporta la rassegna di Radio Sei, gli undici messi in campo dal tecnico toscano avevano un'età media di 29 anni e 91 giorni. Questo numero, al momento, rappresenta il record del campionato in corso. Il dato dimostra come il tecnico biancoceleste abbia scelto i senatori della squadra per il match contro i granata. Tra infortuni, turnover e la gestione Milinkovic la scelta è ricaduta sui calciatori con una carta d'identità più in là con gli anni.