Lazio, corri e non fermarti! Il dato la rende superiore a tutte le big

RASSEGNA STAMPA - Il campionato si è fermato, piccola sosta per lasciare spazio alle nazionali in vista dei vari impegni tra Nations League e amichevoli. La stagione è iniziata da poco, sono passate solo sette giornate ed è presto per fare bilanci. Si possono fare però le prime considerazioni, ora che si sta entrando sempre di più nel vivo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, prendendo in esame una statistica sui km percorsi dalle squadre in questa prima fase, la Lazio risulta essere la migliore fra tutte. I biancocelesti hanno ingranato i dettami di Sarri, il periodo di transizione è passato e i numeri lo dimostrano. Con 112,650 km percorsi le aquile si godono la vetta di questa classifica, voltandosi possono vedere lo Spezia, che affronteranno prossimamente, a 111,275 seguito dall’Inter a 110,049 per completare il podio. Le altre sono tutte sotto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE