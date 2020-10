Lazio, Czyz è il più govane biancoceleste ad esordire in Champions

Molte cose nel calcio possono essere programmate, tante altre no. Di certo Szymon Czyz non si aspettava di entrare in campo nella gara di mercoledì. Lui era uno dei sei Primavera che mister Inzaghi aveva portato con se in Belgio per allungare la panchina vista la moltitudine di assenze. E invece al minuto 68' il mister l'ha chiamato in campo per entrare al posto di Caicedo e così a 19 anni e 112 giorni il classe 2001 è diventato il più giovane straniero del club ad aver esordito in una gara di Champions League, tra l'altro ricoprendo un ruolo non suo mettendosi sulla fascia sinistra quando di solito scende in campo da mezzala.

