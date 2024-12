Lazio, dal gruppo al singolo: garanzie Guendouzi e Tavares

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'exploit della Lazio è sotto gli occhi di tutti. Non può più essere considerata "sorpresa": se ogni tassello è sempre al posto giusto, significa che il tutto è stato studiato a tavolino. Il collettivo è il principale punto di forza, ma per funzionare ha bisogno del contributo dei singoli. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c'è chi è più indispensabile degli altri e tra di loro troviamo sicuramente Guendouzi e Tavares. Il francese non ha saltato neanche una partita di campionato, mentre il portoghese è il re degli assist, colui che accende le partite. Guendo è in crescita costante dallo scorso anno ed è in grado di reggere il centrocampo praticamente da solo, Nuno va solo gestito un po' di più per evitare ulteriori stop. Entrambi sono dei valori imprescindibili per la squadra di Baroni, ai vertici della classifica sia in Serie A che in Europa League.