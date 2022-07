Lazio, debutto infelice per Klose: "Una sconfitta che fa male"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Non uno degli esordi migliori per Miroslav Klose. L'allenator ex Lazio ha trovato sulla panchina dell’Altach la sconfitta per 2-1 nella sua prima partita ufficiale del campionato austriaco di prima divisione. Klose ha lasciato l'incarico di assistente del Ct tedesco Flick per iniziare questa nuova avventura con l'Altach. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al termine dell'amaro ko, il campione tedesco ha commentato: «Una sconfitta che fa male, causata dai nostri errori specialmente nel primo tempo».