Lazio, Dele-Bashiru tuttofare: il piano di Baroni per sfruttarlo con il Como

RASSEGNA STAMPA - Non è un mistero che nelle ultime prove tattiche il tecnico biancoceleste Marco Baroni abbia provato Dele-Bashiru come esterno sinistro d'attacco, per sostituire lo squalificato Zaccagni. Per il nigeriano si tratterebbe di una posizione inedita, ma le sue caratteristiche di gioco gli permettono di disimpegnarsi in posizioni diverse. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Dele è sempre più centrale nelle idee di Baroni e il piano dell'ex allenatore del Verona è quello di mettere in difficoltà il Verona con l'asse laterale "a tutta potenza" formato da lui e Nuno Tavares. I movimenti a convergere del nigeriano potrebbero infatti favorire le cavalcate poderose del terzino portoghese.