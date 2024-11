Lazio, Dia e Tchaouna jolly d'attacco: quante soluzioni per Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nel successo contro il Como si sono rilanciati Dia e Tchaouna, entrambi partiti dalla panchina. Il primo ha servito due assist, il secondo ha trovato finalmente la prima rete in biancoceleste. Viste le gare ravvicinate, Baroni probabilmente sceglierà la linea del turnover anche contro il Cagliari, con i due ex Salernitana pronti a contendersi una maglia da titolare.

Contro il Como Dia è partito dalla panchina dopo sette partite di fila da titolare in campionato, più due di Europa League. Baroni lo ha fatto rifiatare e entrare all'intervallo al posto di Noslin. E' impossibile rinunciarci, Boulaye è diventato fondamentale nell'attacco biancoceleste: ad ora ha già partecipato attivamente a più gol (cinque) che in tutta la scorsa stagione (quattro). Per non dimenticarsi della doppietta in Europa League. Parlando di doppiette, come ricorda la Gazzetta dello Sport, ha segnato la sua unica in Serie A proprio contro il Cagliari, prossimo avversario biancoceleste.

Tchaouna invece ha perso la titolarità in campionato a favore di Isaksen, ma non quella in Europa. A Como è entrato negli ultimi dieci minuti al posto di Pedro, il tempo necessario per farsi valere e firmare il quinto sigillo. Si è sbloccato, ora Tchaouna è pronto a tornare protagonista e titolare già contro il Cagliari.