Lazio, dopo la firma di Sarri via al calciomercato: la strategia

La firma di Maurizio Sarri è arrivata. Il tecnico toscano si è legato alla Lazio fino al 2025, dando così continuità all'anno di lavoro appena concluso con il quinto posto in campionato. Il presidente Claudio Lotito nei giorni scorsi aveva più volte affermato "Sarri ha firmato" dispensando tranquillità sull'argomento: la chiusura positiva della vicenda spalanca ora le porte alle trattative di calciomercato. La strategia è quella di portare in biancoceleste sei o sette acquisti, molti dei quali in ruoli chiave. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, su richiesta del tecnico è stato prolungato il contratto di Patric (manca solo l'annuncio), mentre in porta il profilo scelto è Marco Carnesecchi. Le trattative già ben intavolate, con il consenso dell'allenatore, sono quelle per Alessio Romagnoli (Milan) e Marcos Antonio (Shakhtar Donetsk). Per completare la difesa servono poi un centrale di destra e un terzino sinistro: Sarri preferisce Nicolò Casale (Hellas Verona) per il primo ruolo mentre per il secondo uno tra Emerson Palmieri (Chelsea) e Fabiano Parisi (Empoli). A centrocampo tutto dipende da Sergej Milinkovic e Luis Alberto, perché in base alle uscite vanno calibrate le entrate e il budget a disposizione. Quanto al vice Immobile rimangono in piedi le piste Dries Mertens (se non dovesse rinnovare con il Napoli) e Jovane Cabral (con un nuovo prestito o una ridiscussione della cifra del riscatto).