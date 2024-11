Lazio, doppia sfida in pochi giorni: Dia e Pedro si scaldano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Superata la sosta, la Lazio riprende il solito tour de force, con la differenza che questa volta non ci si fermerà fino a marzo. Baroni ha bisogno di tutti i calciatori possibili, anche se diversi sono stati costretti a fermarsi in queste ultime settimane. In attacco il problema riguarda Dia e Pedro. Come ricorda il Corriere dello Sport, Dia è stato fermo per presunta malaria (poi diagnosticata come influenza in Italia) e Pedro per disordini gastrointestinali. Entrambi, quindi, non sono stati al top dal punto di vista fisico e Baroni cercherà di gestirli al meglio sia per la gara contro il Bologna che contro il Ludogorets giovedì 28.

Pedro è ormai diventato l'arma da giocare nella ripresa: sei gol in totale realizzati dallo spagnolo, di cui due partendo dalla panchina. Inoltre, è il terzo giocatore, dopo Tchaouna e Isaksen, ad esser entrato più volte nella ripresa. Dia, invece, è considerato la prima scelta per partire dal primo minuto, ma visti gli ultimi acciacchi è più probabile che partirà dalla panchina. Il ballottaggio, dunque, è ancora aperto. Ciò che è certo, però, è che chiunque partirà titolare contro il Bologna darà il cambio all'altro contro il Ludogorets.