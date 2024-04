Lazio, è (di nuovo) l'ora di Kamada: il derby è la sua grande occasione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Occhi sul derby per Daichi Kamada. Nelle due sfide di quest'anno è sceso in campo solo per otto minuti: adesso, visto l'infortunio di Zaccagni, dovrà vivere la stracittadina da protagonista. Con Sarri era da tempo fuori dal progetto e l'ultimo nelle gerarchie. Con Tudor in panchina, invece, si sta rilanciando, a partire proprio dal minutaggio (titolare all'Olimpico contro la Juve e subentrato allo Stadium). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Felipe Anderson si sposterà sulla fascia di sinistra e il giapponese è il candidato principale per affiancare Luis Alberto sulla trequarti. Potrebbe essere il vero e proprio asso nella manica sul piano tattico del tecnico croato: fin qui solo un gol in 1.222 minuti. In Germania la scorsa stagione ne ha messi a referto 16 in 47 presenze. Forte della piena fiducia di Tudor, la partita contro la Roma sarà la sua grande chance.