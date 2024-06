Lazio, è l'ora di Gonzalez: ad Auronzo si giocherà il suo futuro

RASSEGNA STAMPA - Archiviata l'era Sarri e la brevissima parentesi di Tudor, ora tutti provano a rilanciarsi con Baroni in panchina. Vale anche e soprattutto per Diego Gonzalez, arrivato alla Lazio nel gennaio 2022 dal Messico. L'anno prossimo non potrà più giocare con la Primavera: classe 2003, ha disputato l'ultima stagione da fuoriquota fermandosi nelle ultime cinque giornate e per i playoff, come da regolamento.

Adesso spera nella grande occasione in prima squadra, dopo 10 gol e 5 assist in 23 presenze a livello giovanile. Con Tudor in panchina avrebbe sicuramente lasciato la Capitale in estate. Ma con Baroni si giocherà le sue carte ad Auronzo di Cadore, prima di decidere il suo futuro: lo scorso gennaio si erano interessate a lui Salernitana e Frosinone. Il vero obiettivo di Gonzalez in questo momento però è la convocazione con il Paraguay U23 per le Olimpiadi.