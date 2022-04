Lazio e Roma, l'assessore Onorato: "Gli stadi si fanno, non si annunciano"

L'assessore capitolino allo Sport ha parlato della situazione relativa agli stadi di società per quello che riguarda biancocelesti e giallorossi...

RASSEGNA STAMPA - Alessandro Onorato ha parlato in una lunga intervista sulle pagine de La Repubblica. L'assessore capitolino allo sport della giunta Gualtieri ha parlato anche della situazione relativa agli stadi di proprietà di Lazio e Roma. Negli ultimi anni entrambe le società ne hanno più volte parlato ma, almeno per il momento, dalle parole non si è passati ai fatti. Onorato ha detto: «La nostra città per essere competitiva a livello globale deve sapere attirare investimenti. Con l'As Roma abbiamo un dialogo costante e funzionale all'individuazione del progetto migliore. Gli stadi si fanno, non si annunciano». L'assessore ha sottolineato come la gestione cittadina degli ultimi anni abbia commesso qualche errore e che molti investitori abbiano lasciato la Capitale. Molti grandi eventi, infatti, non si svolgono più a Roma e anche gli sponsor, di conseguenza, si sono allontanati. La giunta è al lavoro proprio per risolvere questo e far crescere l'intera città.