Lazio, è tornato Pedro: lo spagnolo trascinatore oltre la sconfitta

RASSEGNA STAMPA - Quel palo interno ancora grida vendetta. Una questione di millimetri e la palla sarebbe finita dentro, o magari prima sulla schiena del portiere e poi dentro. Invece la porta è sembrata stregata e contro la sfortuna poco si può fare. Nella sfortuna, però, è stato finalmente ritrovato Pedro. Lo spagnolo è andato vicinissimo al gol del pareggio, dimostrando di essere fondamentale in questa Lazio.

Sette reti (di cui quattro in Europa) e quattro assist, Pedro è dietro solo a Castellanos e Zaccagni nel contributo personale alle marcature biancocelesti. Si è ufficialmente ristabilito dalla lesione e ciò può far sorridere Baroni nonostante la sconfitta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la rinascita di Pedro passa proprio per il tecnico biancoceleste, che lo ha voluto fortemente al centro del nuovo progetto per la sua esperienza. Lo spagnolo è un trascinatore e in assoluto il più vincente nella rosa della Lazio, se non nell'intera Serie A. In estate è stato vicino all'addio dopo una stagione notevolmente sotto tono, invece Baroni non solo lo ha voluto, ma lo ha anche inserito nella lista UEFA contro ogni pronostico. E meno male ci sarebbe da dire.